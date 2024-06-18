Ведущий сторонник Brexit может впервые пройти в парламент Британии

Лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж может впервые за свою многолетнюю политическую карьеру попасть в Палату общин по итогам досрочных парламентских выборов 4 июля.

Об этом свидетельствует исследование социологической фирмы Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Анализ Ipsos, который охватил почти 20 тысяч британских выборов, прогнозирует Reform UK три мандата в британском парламенте.

Фарадж, который баллотируется от округа Клактон на юго-востоке Англии, победит кандидата от Консервативной партии. Это станет первой победой евроскептика на внутренних выборах после семи поражений подряд.

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Консерваторам в свою очередь прогнозируют лишь 115 мест, а ныне оппозиционной Лейбористской партии – 453 места, что даст партии Кира Стармера большинство в 256 мандатов.

Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, который баллотируется как независимый кандидат, по прогнозам Ipsos проиграет в собственном округе, который представлял с 1983 года, представителю своей партии.

Либерал-демократы в этом прогнозе могут получить 38 мест, Шотландская национальная партия – 15, а "Зеленые" – три.

Ipsos применил метод MRP (многоуровневую регрессию и постстратификацию), которая опирается на большое количество данных, в частности большой размер выборки и дополнительную информацию, например местонахождение избирателя.

Reform UK надеется победить консерваторов Риши Сунака и набирает обороты в преддверии внеочередных всеобщих выборов 4 июля. Партия выставила своих кандидатов почти во всех округах.

Рейтинг Reform UK вырос после того, как Фарадж, наиболее известный своей успешной кампанией за выход Британии из Европейского Союза, заявил, что возвращается в политику, возглавит партию и будет баллотироваться в парламент.