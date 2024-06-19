Спикер Сейма Польши прибыл с первым визитом в Украину и выступил в Раде

В Украину с первым визитом 19 июня прибыл маршалок (спикер) Сейма Польши Шимон Головня.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Вице-спикер Верховной Рады заявила, что это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-польских отношений.

"Ценно, что свой визит спикер начинает с возложения цветов к Стене памяти возле Михайловской площади", – отметила Кондратюк.

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В то же время народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что Головня выступил в Верховной Раде.

"Маршалок начал выступление на украинском. Жест уважения к нашей идентичности и независимости", – отметила она.

По словам Геращенко, Головня назвал депортацию крымских татар советским режимом в годы Второй мировой геноцидом – преступлением, которое должно быть признано всем миром.

Накануне в Украине с официальным визитом находилась спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Во время своего визита она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.