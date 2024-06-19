В Греции вспыхнули сразу несколько пожаров, огонь угрожает домам

В Греции в среду вспыхнули сразу несколько пожаров – на материковой части страны неподалеку от Афин, под Салониками и на острове в Эгейском море.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Утром вспыхнули три пожара в районе населенных пунктов Маркопоуло и Каристос, а также на острове Наксос. Пожарные смогли справиться с ними до того, как они переросли в неконтролируемую стихию. На Наксосе задержали местного жителя, которого подозревают в причинении возгорания из-за халатности.

Ряд возгораний произошли возле населенных пунктов южнее Афин и возле Салоник.

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Борьба с пожаром продолжается в районе муниципалитетов Коропи и Китси, там огонь подошел к жилой застройке и уже охватил некоторые дворы. Распространению огня способствует сильный ветер.

Местных жителей эвакуируют из опасной зоны, в том числе эвакуировали учеников нескольких школ.

Под Салониками горит низкорослая растительность в пригороде, на месте работают более 30 пожарных с наземной техникой, двумя спецсамолетами и вертолетом.

Напомним, на прошлой неделе в стране царила сорокаградусная жара, из-за которой в дневные часы закрывали самые популярные туристические места, а пожарные службы перешли в режим высокой готовности.

В те дни в разных местах в стране умерли пятеро туристов в возрасте от 55 лет и старше, вероятно из-за реакции организма на экстремальные температуры. Трех пропавших до сих пор ищут.