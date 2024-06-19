Молодежное крыло партии премьера Италии застали за фашистскими поздравлениями

В партии "Братья Италии" итальянского премьер-министра Джорджии Мелони отвергли опубликованное на прошлой неделе расследование, из которого следовало, что члены молодежной организации политсилы выкрикивают фашистские и нацистские лозунги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

Опубликованное итальянским изданием Fanpage расследование касалось молодежного крыла "Братьев Италии" – римской "Национальной молодежи".

На кадрах, тайно снятых журналистом, видно, как его члены выполняют фашистские салюты, скандируют нацистское приветствие "Зиг Хайль" и выкрикивают "Дуче" в поддержку итальянского диктатора Бенито Муссолини.

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На одном из митингов лидер "Национальной молодежи" также объясняет, как движение планирует мошенническим путем присвоить государственные средства.

Министр по делам связей с парламентом итальянского правительства Лука Чириани, который входит в "Братья Италии", заявил, что расследование Fanpage было построено "на основе фрагментарных, вырванных из контекста изображений, сделанных в частной обстановке".

"За национальным молодежным движением никогда не было зафиксировано нападений на левые коллективы, и оно никогда публично не демонстрировало баннеры с экстремистскими лозунгами или ссылками на фашизм и нацизм", – заявил Чириани.

Хотя итальянское законодательство запрещает извинения или оправдание фашизма Муссолини, оно редко применяется.

Сама Джорджия Мелони была активисткой молодежного крыла Итальянского социального движения, сформированного сторонниками Муссолини после Второй мировой войны.

В начале года она осудила сотни людей, которые, как утверждается, выполняли фашистские салюты во время шествия в Риме.