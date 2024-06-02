Зеленский: Есть шанс, что Байден приедет на Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США подтвердили свое участие в Саммите мира на высоком уровне, и выразил надежду, что в мероприятии примет участие глава Белого дома Джо Байден.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ на полях конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам украинского президента, "есть шанс" увидеть Байдена на саммите в Швейцарии.

"США подтвердили свое участие в Саммите мира на высоком уровне. Но пока нет конкретного подтверждения именно президента Байдена. Но в любом случае, я думаю, что у нас есть шанс, что президент будет", – рассказал он.

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Относительно позиции Китая, отметил Зеленский, они не подтвердили участия в Саммите мира ни на одном уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в Саммите мира.

Он также заявлял, что глава Кремля Владимир Путин будет рад, если Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии.

В то же время СМИ сообщают, что Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

В свою очередь в Белом доме заверили в неизменности поддержки Соединенными Штатами Украины независимо от того, кто будет представлять США в запланированном в Швейцарии Саммите мира.