Прем’єр Франції застеріг, що в разі перемоги ультраправі зменшать підтримку України

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь застеріг, що унаслідок приходу до влади ультраправих у його країні підтримка України з боку Парижа може знизитись.

Про це Атталь сказав на пресконференції в четвер, представляючи передвиборчу програму президентської партії, його цитує Le Parisien, пише "Європейська правда".

Атталь попередив про дуже серйозні наслідки і розвороти політик Франції, якщо ультраправі отримають владу.

"У разі (приходу до влади) "Національного об'єднання" – це блокування Європейського Союзу, це початок Frexit і кінець значної частини підтримки України", – застеріг глава французького уряду.

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При цьому він наголосив, що завтрашній день, який пропонує його партія – "це вибір Європи, яка допомагає нам і захищає нас".

Атталь також наполіг на "сильному голосі Парижа на міжнародній арені", відзначивши подвоєння бюджету збройних сил до 2030 року.

Нагадаємо, лідер французьких ультраправих Жордан Барделла заявив, що підтримує право України на захист від агресії Росії, але в разі обрання прем'єр-міністром не підтримає передачу Києву ракет, які дозволять завдавати удари по території РФ.

Ультраправа партія Барделли "Національне об'єднання" лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні дострокових парламентських виборів 30 червня і 7 липня.

Нещодавно "Національне об'єднання" видалило частину оборонної програми зі свого сайту, вилучивши розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією і вихід з об'єднаного військового командування НАТО.

Між тим Барделла заявив, що хоче очолювати потенційний уряд лише у разі, якщо праві візьмуть абсолютну більшість – щоб не йти на "колаборацію з Макроном".