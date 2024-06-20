Премьер Франции предостерег, что в случае победы ультраправые уменьшат поддержку Украины

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предостерег, что в результате прихода к власти ультраправых в его стране поддержка Украины со стороны Парижа может снизиться.

Об этом Атталь сказал на пресс-конференции в четверг, представляя предвыборную программу президентской партии, его цитирует Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Атталь предупредил об очень серьезных последствиях и развороте политики Франции, если ультраправые получат власть.

"В случае (прихода к власти) "Национального объединения" – это блокирование Европейского Союза, это начало Frexit и конец значительной части поддержки Украины", – предостерег глава французского правительства.

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При этом он подчеркнул, что завтрашний день, который предлагает его партия – "это выбор Европы, которая помогает нам и защищает нас".

Атталь также настоял на "сильном голосе Парижа на международной арене", отметив удвоение бюджета вооруженных сил до 2030 года.

Напомним, лидер французских ультраправых Жордан Барделла заявил, что поддерживает право Украины на защиту от агрессии России, но в случае избрания премьер-министром не поддержит передачу Киеву ракет, которые позволят наносить удары по территории РФ.

Ультраправая партия Барделлы "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения накануне досрочных парламентских выборов 30 июня и 7 июля.

Недавно "Национальное объединение" удалило часть оборонной программы со своего сайта, изъяв разделы, которые предлагали углубление связей с Россией и выход из объединенного военного командования НАТО.

Между тем Барделла заявил, что хочет возглавлять потенциальное правительство только в случае, если правые возьмут абсолютное большинство – чтобы не идти на "коллаборацию с Макроном".