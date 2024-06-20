У Литві парламент затвердив нового головнокомандувача армії

У четвер литовський Сейм затвердив бригадного генерала Раймундаса Вайкшнораса на посту головнокомандувача литовських Збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За призначення Вайкшнораса на п'ятирічний термін проголосували всі 110 депутатів Сейму, присутні на засіданні.

Раймундас Вайкшнорас фото: LRT

Вайкшнорас замінить на цій посаді генерала Вальдемараса Рупшиса, термін повноважень якого закінчується 23 липня.

Реклама:

Згідно з конституцією, президент Литви призначає і звільняє командувача армією за згодою парламенту.

Наразі Вайкшнорас обіймає посаду заступника начальника штабу з питань військової підготовки у Верховному штабі об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE).

У минулому він був командувачем Сухопутних військ Литви, заступником начальника штабу з операцій, начальником оперативного відділу штабу оборони і командиром бригади "Залізний вовк".

Нещодавно Вайкшнорас, висунутий президентом Гітанасом Науседою на посаду головнокомандувача армії, заявляв, що він підтримує загальний призов.