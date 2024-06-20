В Литве парламент утвердил нового главнокомандующего армии

В четверг литовский Сейм утвердил бригадного генерала Раймундаса Вайкшнораса на посту главнокомандующего литовских Вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

За назначение Вайкшнораса на пятилетний срок проголосовали все 110 депутатов Сейма, присутствующие на заседании.

Раймундас Вайкшнорас фото: LRT

Вайкшнорас заменит на этом посту генерала Вальдемараса Рупшиса, срок полномочий которого истекает 23 июля.

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Согласно конституции, президент Литвы назначает и увольняет командующего армией с согласия парламента.

Сейчас Вайкшнорас занимает должность заместителя начальника штаба по вопросам военной подготовки в Верховном штабе объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).

В прошлом он был командующим Сухопутных войск Литвы, заместителем начальника штаба по операциям, начальником оперативного отдела штаба обороны и командиром бригады "Железный волк".

Недавно Вайкшнорас, выдвинутый президентом Гитанасом Науседой на должность главнокомандующего армии, заявлял, что он поддерживает всеобщий призыв.