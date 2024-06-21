Біля іспанських Канарських островів знайшли тіло вже шостого мігранта
Щонайменше шестеро мігрантів знайшли мертвими на переповненому човні, який дрейфував на південь від іспанських Канарських островів в Атлантичному океані.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Напередодні стало відомо, що рятувальний човен, відправлений в цей район, знайшов п'ять тіл на борту рибальського човна. Коли і де знайшли шосте тіло, не повідомляють.
Водночас, заявила іспанська берегова охорона, 68 мігрантів, які намагалися дістатися іспанських Канарських островів на рибальському човні, насправді врятував розкішний круїзний лайнер Insignia.
Суховантаж Philipp Oldendorff помітив човен, що дрейфував за 815 км на південь від острова Тенерифе в середу, і надав першу допомогу мігрантам, в той час як Insignia був перенаправлений в цей район, щоб забрати вцілілих.
Круїзний лайнер який належить компанії Oceania Cruises, що базується в Маямі, також підняв три тіла з човна. Погана погода завадила підняттю решти тіл, тому судно залишило локаційний пристрій для полегшення пошуків.
Insignia, який вміщує 670 пасажирів, здійснює 180-денну навколосвітню подорож, яка розпочалася ще в січні.
За даними іспанської благодійної організації Caminando Fronteras, яка сповіщає морську владу про човни з мігрантами, що зазнають лиха, за перші п'ять місяців цього року загинуло понад 5 000 мігрантів, які намагалися дістатися Іспанії морем, що еквівалентно 33 смертям на день.
У понеділок благодійне рятувальне судно Nadir врятувало 51 людину з Сирії, Єгипту, Пакистану і Бангладеш і доставило їх на Лампедузу. Ще 10 осіб, які перебували на тому ж човні, були знайдені мертвими на нижній палубі.
Того ж дня біля південних берегів Італії перекинувся човен з десятками мігрантів, близько 50 осіб вважаються зниклими. Торгове судно, що проходило повз місце аварії підібрало 12 осіб. Також підібрали тіло загиблої жінки.