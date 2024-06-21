Біля іспанських Канарських островів знайшли тіло вже шостого мігранта

Щонайменше шестеро мігрантів знайшли мертвими на переповненому човні, який дрейфував на південь від іспанських Канарських островів в Атлантичному океані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Напередодні стало відомо, що рятувальний човен, відправлений в цей район, знайшов п'ять тіл на борту рибальського човна. Коли і де знайшли шосте тіло, не повідомляють.

Водночас, заявила іспанська берегова охорона, 68 мігрантів, які намагалися дістатися іспанських Канарських островів на рибальському човні, насправді врятував розкішний круїзний лайнер Insignia.

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Суховантаж Philipp Oldendorff помітив човен, що дрейфував за 815 км на південь від острова Тенерифе в середу, і надав першу допомогу мігрантам, в той час як Insignia був перенаправлений в цей район, щоб забрати вцілілих.

Круїзний лайнер який належить компанії Oceania Cruises, що базується в Маямі, також підняв три тіла з човна. Погана погода завадила підняттю решти тіл, тому судно залишило локаційний пристрій для полегшення пошуків.

Insignia, який вміщує 670 пасажирів, здійснює 180-денну навколосвітню подорож, яка розпочалася ще в січні.

За даними іспанської благодійної організації Caminando Fronteras, яка сповіщає морську владу про човни з мігрантами, що зазнають лиха, за перші п'ять місяців цього року загинуло понад 5 000 мігрантів, які намагалися дістатися Іспанії морем, що еквівалентно 33 смертям на день.

У понеділок благодійне рятувальне судно Nadir врятувало 51 людину з Сирії, Єгипту, Пакистану і Бангладеш і доставило їх на Лампедузу. Ще 10 осіб, які перебували на тому ж човні, були знайдені мертвими на нижній палубі.

Того ж дня біля південних берегів Італії перекинувся човен з десятками мігрантів, близько 50 осіб вважаються зниклими. Торгове судно, що проходило повз місце аварії підібрало 12 осіб. Також підібрали тіло загиблої жінки.