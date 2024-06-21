Возле испанских Канарских островов нашли тело уже шестого мигранта

По меньшей мере шесть мигрантов нашли мертвыми на переполненной лодке, дрейфовавшей к югу от испанских Канарских островов в Атлантическом океане.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Накануне стало известно, что спасательная лодка, отправленная в этот район, нашла пять тел на борту рыбацкой лодки. Когда и где нашли шестое тело, не сообщается.

В то же время, заявила испанская береговая охрана, 68 мигрантов, которые пытались добраться до испанских Канарских островов на рыбацкой лодке, спас роскошный круизный лайнер Insignia.

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Сухогруз Philipp Oldendorff заметил лодку, дрейфовавшую в 815 км к югу от острова Тенерифе в среду, и оказал первую помощь мигрантам, в то время как Insignia был перенаправлен в этот район, чтобы забрать выживших.

Круизный лайнер принадлежащий компании Oceania Cruises, базирующейся в Майами, также поднял три тела с лодки. Плохая погода помешала поднятию остальных тел, поэтому судно оставило локационное устройство для облегчения поисков.

Insignia, который вмещает 670 пассажиров, совершает 180-дневное кругосветное путешествие, начавшееся еще в январе.

По данным испанской благотворительной организации Caminando Fronteras, которая оповещает морские власти о лодках с мигрантами, терпящих бедствие, за первые пять месяцев этого года погибло более 5 тысяч мигрантов, которые пытались добраться до Испании морем, что эквивалентно 33 смертям в день.

В понедельник благотворительное спасательное судно Nadir спасло 51 человека из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш и доставило их на Лампедузу. Еще 10 человек, находившихся на той же лодке, были найдены мертвыми на нижней палубе.

В тот же день у южных берегов Италии перевернулась лодка с десятками мигрантов, около 50 человек считаются пропавшими без вести. Торговое судно, проходившее мимо места аварии подобрало 12 человек. Также подобрали тело погибшей женщины.