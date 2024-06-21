Польща очікує роз’яснень від Німеччини через повернення групи мігрантів, ймовірно, українців

У Польщі очікують роз’яснень від Німеччини після повернення на польську територію групи мігрантів, якими, за словами польських прикордонників, могли бути українські громадяни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

Про черговий інцидент із поверненням групи людей із Німеччини до Польщі першою повідомила німецька щоденна газета Sueddeutsche Zeitung.

У випуску за середу газета написала, що в суботу, 15 червня, на прикордонному мосту між Франкфуртом-на-Одері і Слубіце німецькі поліцейські наказали групі з десятка жінок і чоловіків швидко перетнути міст і повернутись до Польщі.

Реклама:

"На момент публікації було незрозуміло, чому групу людей відправили до Польщі. Запит, адресований федеральній поліції, залишається без відповіді", – повідомило німецьке видання.

Як повідомив речник головнокомандувача Прикордонної служби підполковник Анджей Юзвяк, "попередні висновки свідчать про те, що інцидент міг стосуватися групи українських громадян, яким німецька поліція відмовила у в’їзді".

Комендант прикордонної застави у Свецько звернувся за поясненнями до свого колеги з німецької сторони.

Нещодавно Німеччина продовжила стаціонарний контроль на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією на пів року – до середини грудня.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер також розпорядилася провести контроль на всіх кордонах на час Чемпіонату Європи з футболу. З 7 червня контроль проводить федеральна поліція.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Дущик заявив у четвер, що мігрантів, які хочуть потрапити до Німеччини, але не мають необхідних документів, затримують на польсько-німецькому кордоні, де Німеччина відновила контроль.

За його словами, з початку цього року таких випадків було понад 3700, з них близько 2200 стосуються українців.

"Ці люди були затримані на польсько-німецькому кордоні, тому що у них не було документів на перетин кордону", – сказав заступник міністра.

Найгучніший за останні дні випадок повернення мігрантів був зафіксований 14 червня в Осінові Дольному – німецька поліція залишила там афганську сім'ю з п'яти осіб, яким відмовили у в'їзді до Німеччини.

У справу втрутився прем'єр-міністр Дональд Туск, який поговорив про це з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами президента Анджея Дуди, дії німецької поліції є "незаконними, скандальними та порушують норми".