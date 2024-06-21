Польша ждет разъяснений от Германии из-за возвращения группы мигрантов, вероятно, украинцев

В Польше ожидают разъяснений от Германии после возвращения на польскую территорию группы мигрантов, которыми, по словам польских пограничников, могли быть украинские граждане.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

Об очередном инциденте с возвращением группы людей из Германии в Польшу первой сообщила немецкая ежедневная газета Sueddeutsche Zeitung.

В выпуске за среду газета написала, что в субботу, 15 июня, на пограничном мосту между Франкфуртом-на-Одере и Слубице немецкие полицейские приказали группе из десятка женщин и мужчин быстро пересечь мост и вернуться в Польшу.

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"На момент публикации было непонятно, почему группу людей отправили в Польшу. Запрос, адресованный федеральной полиции, остается без ответа", – сообщило немецкое издание.

Как сообщил представитель главнокомандующего Пограничной службы подполковник Анджей Юзвяк, "предварительные выводы свидетельствуют о том, что инцидент мог касаться группы украинских граждан, которым немецкая полиция отказала во въезде".

Комендант пограничной заставы в Свецко обратился за объяснениями к своему коллеге с немецкой стороны.

Недавно Германия продлила стационарный контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией на полгода – до середины декабря.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также распорядилась провести контроль на всех границах на время чемпионата Европы по футболу. С 7 июня контроль проводит федеральная полиция.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик заявил в четверг, что мигрантов, которые хотят попасть в Германию, но не имеют необходимых документов, задерживают на польско-немецкой границе, где Германия возобновила контроль.

По его словам, с начала этого года таких случаев было более 3700, из них около 2200 касаются украинцев.

"Эти люди были задержаны на польско-немецкой границе, потому что у них не было документов на пересечение границы", – сказал замминистра.

Самый громкий за последние дни случай возвращения мигрантов был зафиксирован 14 июня в Осинове Дольном – немецкая полиция оставила там афганскую семью из пяти человек, которым отказали во въезде в Германию.

В дело вмешался премьер-министр Дональд Туск, который поговорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам президента Анджея Дуды, действия немецкой полиции являются "незаконными, скандальными и нарушают нормы".