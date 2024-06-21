Во Франции изъяли исключительно крупную партию метамфетамина на 6 млн евро

Французские правоохранители в пятницу, 21 июня, сообщили об изъятии крупной партии метамфетамина, уличная стоимость которого оценивается почти в 6 млн евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Общий объем партии метамфетамина, изъятого на юго-востоке Франции, составляет 216 кг, что прокуратура Марселя назвала "исключительным".

Для сравнения: по всей Франции в 2023 году в целом изъяли 273 кг этого наркотика.

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Во французской полиции утверждают, что средняя розничная цена метамфетамина в прошлом году составляла 27 евро за грамм.

Управление ООН по наркотикам и преступности предупреждает, что метамфетамин – самый распространенный в мире синтетический наркотик-стимулятор – легко вызывает зависимость и является одной из самых больших угроз для глобального здоровья.

В июне 2019 года во Франции изъяли почти 400 кг метамфетамина из грузовика, а менее чем через год таможенники перехватили грузовик с 175 кг этого наркотика неподалеку от испанской границы.

В прошлом году в Германии изъяли кокаин на сумму 2,6 млрд евро из контейнеровозов - рекордной по объему партии в стране – и арестовали семь человек, подозреваемых в причастности к контрабанде наркотика.