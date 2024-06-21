Жовква: Украина работает над выполнением 11 требований Венгрии по правам нацменьшинств

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина продолжает работу для воплощения 11 требований, озвученных Венгрией в начале года, относительно гарантий прав для венгерского национального меньшинства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Жовква сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос о прогрессе в выполнении требований венгерской стороны, которые предусматривают восстановление прав национальных меньшинств до уровня 2015 года, Жовква сказал, что "Украина работает над этим вопросом".

"Есть так называемые одиннадцать шагов. Большинство из них уже близки к пониманию – как их выполнять, скажем так. И это, кстати, не моя оценка, а оценка венгерской стороны. Но, опять же, еще нужно время, но и понимание, что это не единственный вопрос в наших отношениях. И здесь не может быть какой-то привязки", – отметил заместитель председателя ОП.

Реклама:

Он добавил, что в Украине над выполнением венгерских требований работает "команда на разных уровнях", экспертная группа, а также руководитель Офиса президента.

Жовква отдельно заверил, что Украина и дальше открыта к визиту венгерского премьер-министра Виктора Орбана и "настроена на положительный результат".

Как известно, в конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород передал украинской стороне список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине.

Эти требования, как позже заявил Сийярто, были включены в переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС, окончательно утвержденные 21 июня.