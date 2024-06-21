В ОП сподіваються на "конструктивну позицію" Угорщини щодо вступу України в ЄС

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Київ сподівається на "певні конструктивні позиції" Угорщини в питанні вступу України в Європейський Союз.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Жовква зазначив, що Угорщина не блокувала проєкт переговорних рамок про вступ України, який уже схвалений.

"З 1 липня Угорщина головуватиме в Європейському Союзі. Вона також хоче провести саміт Європейського політичного співтовариства. Тому ми сподіваємося на певні конструктивні позиції угорської сторони щодо питання нашої євроінтеграції", – додав він.

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Заступник голови ОП сказав, що Україна продовжує з Угорщиною двосторонні переговори, зокрема з питань прав національних меншин, але "спектр наших двосторонніх відносин набагато ширший за питання національних меншин".

Нагадаємо, постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили рамки для переговорів про вступ України, а також Молдови 14 червня. Цього тижня їх також затвердила Рада Європейського Союзу.

Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення, говорячи про "недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". Але після запевнень, що її вимоги будуть присутні в переговорних рамках, вона зняла вето.