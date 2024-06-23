На юго-западе Греции огонь уничтожил более 12 тысяч гектаров леса

На юго-западе Греции от пожара пострадали около 12 тысяч гектаров территории.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

В номе Ахая на полуострове Пелопоннес только с пятницы на субботу выгорели более 35 тысяч акров (около 12 тысяч гектаров) лесистой местности.

INTIME/ ALEXOPOULOS ANDREAS

Такие данные приводят по результатам анализа спутниковых снимков Национальной обсерватории в течение 21 июня, когда начался пожар, с 15:00 до конца суток.

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Пожар расширялся со скоростью около 1 км/ч.

Protothema

Распространение огня сдержали, когда он подошел к краю лесов, где начинаются сельскохозяйственные угодья.

Издание Protothema пишет, что днем 23 июня вспыхнул еще один лесной пожар – в номе Этолия и Акарнания, что на западе страны.

Protothema

Напомним, на этой неделе греческие пожарные боролись одновременно с рядом пожаров по всей территории страны, один человек погиб.

Причиной одного из возгораний считают фейерверки, запущенные с роскошной яхты, власти обещают привлечь виновных к ответственности.

На прошлой неделе в стране царила сорокаградусная жара, из-за которой в дневные часы закрывали самые популярные туристические места, а пожарные службы перешли в режим высокой готовности.

В те дни в разных местах в стране умерли по меньшей мере пятеро туристов в возрасте от 55 лет и старше.