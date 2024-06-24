У Франції тисячі жінок вийшли на марш проти ультраправих

У низці міст Франції напередодні тисячі жінок вийшли на марш проти ультраправого "Національне об’єднання", неформальною лідеркою якого є Марін Ле Пен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Близько 200 жіночих правозахисних груп і профспілок організували марші в десятках міст, зокрема, в Парижі, заявивши, що права жінок зазнають утисків, коли країною керують ультраправі партії.

Reuters

За словами організаторів, у Парижі на мирну демонстрацію вийшли понад 10 тисяч жінок.

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Згідно з даними опитувань, правопопулістське "Національне об’єднання" за результатами дострокових парламентських виборів у Франції може отримати понад третину голосів, суттєво випереджаючи всіх опонентів.

Інше опитування прогнозує партії Ле Пен із соратниками навіть абсолютну більшість.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".