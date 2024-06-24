Во Франции тысячи женщин вышли на марш против ультраправых

В ряде городов Франции накануне тысячи женщин вышли на марш против ультраправого "Национального объединения", неформальным лидером которого является Марин Ле Пен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Около 200 женских правозащитных групп и профсоюзов организовали марши в десятках городов, в частности, в Париже, заявив, что права женщин подвергаются притеснениям, когда страной руководят ультраправые партии.

Reuters

По словам организаторов, в Париже на мирную демонстрацию вышли более 10 тысяч женщин.

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Согласно данным опросов, правопопулистское "Национальное объединение" по результатам досрочных парламентских выборов во Франции может получить более трети голосов, существенно опережая всех оппонентов.

Другой опрос прогнозирует партии Ле Пен с соратниками даже абсолютное большинство.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".