Испания призывает дать шанс Грузии исправиться до возможных санкций
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид выступает за то, чтобы дать Грузии "последнее предупреждение" перед тем, как вводить санкции из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает Euractiv.
Глава внешнеполитического ведомства Испании пока высказался против принятия санкций против Грузии, как того требуют страны Северной Европы и Балтии.
"Мы собираемся дать шанс Грузии, ее правительству и народу, а также его перспективам в ЕС", – сказал Альбарес.
По его словам, он будет выступать за то, чтобы отправить Тбилиси "последнее предупреждение".
"Будем надеяться, что Грузия вернется на путь, которого мы хотим, и мы понимаем, что и правительство, и народ Грузии хотят быть частью европейской семьи", – резюмировал глава МИД.
Напомним, топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что на этой неделе в ЕС обсудят возможные санкции против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".
Ранее СМИ сообщили, что в ЕС предлагают приостановить двусторонние визиты на высоком уровне, встречи и мероприятия в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, а также прекратить дискуссии, переговоры и подписание двусторонних соглашений.
В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которые, как опасается оппозиция, может повлиять новый закон.
Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский констатировал, что в отношениях Грузии с ЕС наступил крайне сложный период в связи с принятием скандального закона об "иноагентах", а евроинтеграция страны фактически остановилась.
Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе настаивает, что шансы на открытие переговоров о вступлении в ЕС после принятия скандального закона об "иноагентах" только возросли.