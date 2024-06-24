Чехія обіцяє і далі працювати, аби ЄС обмежив пересування російських дипломатів

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський визнав, що його пропозиція обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні не здобула достатньої підтримки в ЄС, але обіцяє продовжити роботу в цьому напрямку.

Про це він сказав журналістам після засідання голів МЗС держав Євросоюзу в Люксембурзі 24 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Ліпавський сказав, що Чехія веде двосторонні переговори з низкою країн стосовно пропозиції обмежити пересування російських дипломатів.

"Я надіслав листа високому представнику (ЄС Жозепу Боррелю. – Ред.), який підписали інші представники країн-членів, таких як Данія, Нідерланди, всі три країни Балтії, а також Польща та Румунія. Я не здаюся, я продовжую, думаю і шукаю шляхи досягнення бажаної мети", – додав він.

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За словами голови чеського МЗС, під дипломатичним прикриттям Росія веде шпигунські дії, що є "загальновідомим фактом".

"Я роблю це з огляду на безпеку Чеської Республіки, я роблю це для того, щоб мати безпечнішу Європу, щоб ускладнити роботу російської сторони та її спецслужб, мотивація зрозуміла", – пояснив він, додавши, що продовжить шукати компромісне рішення.

Чехія вже кілька місяців наполягає на тому, щоб ЄС обмежив пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Вона вимагає, щоб російські дипломати отримували візи й дозволи на проживання, які дозволяють пересуватися тільки в межах країни перебування, а не по всій Шенгенській зоні, а також щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які важче підробити.

Але деякі країни, такі як Німеччина, Австрія, Угорщина та Італія, виступають проти такого заходу, зокрема побоюючись дій у відповідь з боку Москви.