Чехия обещает и дальше работать, чтобы ЕС ограничил передвижение российских дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский признал, что его предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне не получило достаточной поддержки в ЕС, но обещает продолжить работу в этом направлении.

Об этом он сказал журналистам после заседания глав МИД государств Евросоюза в Люксембурге 24 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Липавский сказал, что Чехия ведет двусторонние переговоры с рядом стран относительно предложения ограничить передвижение российских дипломатов.

"Я направил письмо высокому представителю (ЕС Жозепу Боррелю. – Ред.), которое подписали другие представители стран-членов, таких как Дания, Нидерланды, все три страны Балтии, а также Польша и Румыния. Я не сдаюсь, я продолжаю, думаю и ищу пути достижения желаемой цели", – добавил он.

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По словам главы чешского МИД, под дипломатическим прикрытием Россия ведет шпионские действия, что является "общеизвестным фактом".

"Я делаю это, учитывая безопасность Чешской Республики, я делаю это для того, чтобы иметь более безопасную Европу, чтобы усложнить работу российской стороны и ее спецслужб, мотивация понятна", – пояснил он, добавив, что продолжит искать компромиссное решение.

Чехия уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы ЕС ограничил передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Она требует, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только в пределах страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне, а также чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые труднее подделать.

Но некоторые страны, такие как Германия, Австрия, Венгрия и Италия, выступают против такой меры, в частности опасаясь ответных действий со стороны Москвы.