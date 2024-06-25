У партії-переможниці євровиборів очікують на вступ України до ЄС до 2030 року

В правоцентристській Європейській народній партії (ЄНП), яка виграла вибори в Європарламент, заявили, що очікують на вступ України до Євросоюзу до 2030 року.

Про це йдеться в коментарях євродепутатки Раси Юкнявічене, які отримала "Європейська правда".

За її словами, важливо, щоб переговори не зайшли в глухий кут через вето деяких держав-членів ЄС, та щоб вони були завершені до кінця цього десятиліття.

"Ми очікуємо на вступ України до ЄС до 2030 року. Членство України в Євросоюзі буде значним успіхом не лише для України, але й для всієї Європи. Тому ЄНП продовжить очолювати політичний процес інтеграції України до ЄС", – зазначила Юкнявічене.

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Євродепутатка назвала переговори України про вступ до ЄС "монументальним кроком" майбутнього Європи, адже шлях до сталого миру на європейському континенті, зауважила вона, лежить через розширення Євросоюзу та ліквідацію "сірих зон".

Водночас її колега, координатор групи ЄНП у закордонних справах Міхаель Ґалер підтвердив, що ЄС хоче бачити Україну своїм членом.

"Серце Європи б'ється в Києві. Переконання, з яким українці відстоюють Європу, не викликає сумнівів. Вони покладають великі надії на Євросоюз. Це багатообіцяюче місце притулку від похмурих буднів війни", – зауважив він.

Ґалер вказав, що саме тому Євросоюз дав чітко зрозуміти про своє бажання, щоб Україна стала членом ЄС.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

21 червня Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови. Це відкрило шлях для офіційного запуску переговорів про вступ.

Україна ставить за мету стати членом Євросоюзу до 2030 року, хоча невідомо, скільки часу займе переговорний процес.

Також у вівторок, 25 червня, Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС.