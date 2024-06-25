В партии-победительнице евровыборов ожидают вступления Украины в ЕС до 2030 года

В правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), которая выиграла выборы в Европарламент, заявили, что ожидают вступления Украины в Евросоюз до 2030 года.

Об этом говорится в комментариях евродепутата Расы Юкнявичене, которые получила "Европейская правда".

По ее словам, важно, чтобы переговоры не зашли в тупик из-за вето некоторых государств-членов ЕС, и чтобы они были завершены до конца этого десятилетия.

"Мы ожидаем вступления Украины в ЕС до 2030 года. Членство Украины в Евросоюзе будет значительным успехом не только для Украины, но и для всей Европы. Поэтому ЕНП продолжит возглавлять политический процесс интеграции Украины в ЕС", – отметила Юкнявичене.

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Евродепутат назвала переговоры Украины о вступлении в ЕС "монументальным шагом" будущего Европы, ведь путь к устойчивому миру на европейском континенте, отметила она, лежит через расширение Евросоюза и ликвидацию "серых зон".

Вместе с тем ее коллега, координатор группы ЕНП по иностранным делам Михаэль Галер подтвердил, что ЕС хочет видеть Украину своим членом.

"Сердце Европы бьется в Киеве. Убеждение, с которым украинцы отстаивают Европу, не вызывает сомнений. Они возлагают большие надежды на Евросоюз. Это многообещающее место убежища от мрачных будней войны", – отметил он.

Галер указал, что именно поэтому Евросоюз дал четко понять о своем желании, чтобы Украина стала членом ЕС.

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоится первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая даст официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

21 июня Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы. Это открыло путь для официального запуска переговоров о вступлении.

Украина ставит цель стать членом Евросоюза до 2030 года, хотя неизвестно, сколько времени займет переговорный процесс.

Также во вторник, 25 июня, Совет ЕС должен утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.