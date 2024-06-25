В Єврокомісії висміяли натхненне Трампом гасло угорського головування в ЄС

Не всі оцінили гасло, яке Угорщина обрала для свого майбутнього головування в Раді Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Будапешт оголосив "Повернімо Європі велич" як гасло свого шестимісячного головування в Раді, нагадуючи передвиборче гасло Дональда Трампа, коли він вперше балотувався на посаду президента США в 2016 році.

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова у вівторок дала коротку, але різку оцінку лінії Угорщини, натхненної Трампом.

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"Ну, це не дуже оригінально, чи не так?" – сказала вона, сміючись.

Юрова зробила ці коментарі перед Радою ЄС із загальних питань, де нехтування Будапештом цінностями спільноти було темою обговорення. Юрова сказала, що комісія має "зауваження" щодо свободи преси та верховенства права в Угорщині.

Угорщина під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана роками перебуває в суперечці з Брюсселем з таких питань, як міграція та підтримка України. Раніше цього місяця Суд ЄС оштрафував Будапешт на 200 млн євро за порушення законодавства ЄС у сфері надання притулку.

Юрова додала, що головування в Раді ЄС має стати шансом для угорського уряду "показати, що він може служити і виконувати завдання як чесний брокер, що є роллю головуючого".

"Я просто очікую, що станеться щось, що покаже професіоналізм, і я сподіваюся на нейтральну і професійну роботу", – сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.

Наприкінці грудня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а метою Орбана є "окупувати Брюссель".