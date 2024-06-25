В Еврокомиссии высмеяли вдохновленный Трампом лозунг венгерского председательства в ЕС

В Еврокомиссии не все оценили лозунг, который Венгрия выбрала для своего будущего председательства в Совете Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Будапешт объявил "Вернем Европе величие" (Make Europe Great Again, MEGA) в качестве лозунга своего шестимесячного председательства в Раде. Этот слоган напоминает предвыборный лозунг Дональда Трампа, когда он впервые баллотировался на пост президента США в 2016 году (Make America Great Again, MAGA).

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова во вторник дала короткую, но резкую оценку линии Венгрии, вдохновленной Трампом.

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"Ну, это не очень оригинально, не так ли?" – сказала она, смеясь.

Юрова сделала эти комментарии перед Советом ЕС по общим вопросам, где пренебрежение Будапештом ценностями сообщества было темой обсуждения. Юрова сказала, что комиссия имеет "замечания" относительно свободы прессы и верховенства права в Венгрии.

Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана годами находится в споре с Брюсселем по таким вопросам, как миграция и поддержка Украины. Ранее в этом месяце Суд ЕС оштрафовал Будапешт на 200 млн евро за нарушение законодательства ЕС в сфере предоставления убежища.

Юрова добавила, что председательство в Совете ЕС должно стать шансом для венгерского правительства "показать, что оно может служить и выполнять задачи как честный брокер, что является ролью председательствующего".

"Я просто ожидаю, что произойдет что-то, что покажет профессионализм, и я надеюсь на нейтральную и профессиональную работу", – сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать внимание на проблемах климата.

В конце декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а цель Орбана – "оккупировать Брюссель".