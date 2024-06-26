Орбан приїде до Макрона, щоб обговорити Україну та головування Угорщини в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 26 червня, здійснить поїздку в Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Europe 1, пише "Європейська правда".

Зустріч Макрона і Орбана відбудеться перед самітом лідерів країн ЄС, на якому буде визначене нове керівництво Євросоюзу.

Також угорський прем’єр представить Макрону широкі обриси головування Угорщини в Раді ЄС, яке розпочнеться з 1 липня.

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В оточенні французького президента заявили, що цей візит є "можливістю підготуватися до саміту лідерів та майбутнього ротаційного головування Угорщини".

Очікується, що президент Франції обговорить питання підтримки України та європейської оборонної промисловості.

Раніше ЗМІ повідомляли, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.

Наприкінці грудня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а метою Орбана є "окупувати Брюссель".