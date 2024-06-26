Орбан приедет к Макрону, чтобы обсудить Украину и председательство Венгрии в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 26 июня, совершит поездку в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Europe 1, пишет "Европейская правда".

Встреча Макрона и Орбана состоится перед саммитом лидеров стран ЕС, на котором будет определено новое руководство Евросоюза.

Также венгерский премьер представит Макрону широкие очертания председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля.

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В окружении французского президента заявили, что этот визит является "возможностью подготовиться к саммиту лидеров и будущему ротационному председательству Венгрии".

Ожидается, что президент Франции обсудит вопросы поддержки Украины и европейской оборонной промышленности.

Ранее СМИ сообщали, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС сосредоточится на борьбе с нелегальной миграцией, интеграции в ЕС Западных Балкан и вряд ли будет акцентировать внимание на проблемах климата.

В конце декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а цель Орбана – "оккупировать Брюссель".