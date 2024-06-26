У Чорногорії затримали українця, підозрюваного в статевому злочині щодо неповнолітньої

У чорногорському місті Даниловград затримали українця, підозрюваного в незаконних діях сексуального характеру, а саме вчиненні статевого акту з неповнолітньою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTCG.

В управлінні поліції заявили, що в цьому злочині звинувачують 45-річного українця, ім'я якого не розкривають. Він проживає у столиці – Подгориці.

"Підозрюється, що ця особа у період з серпня 2023 року по 25 червня 2024 року... вчинила сексуальні домагання щодо 13-річної неповнолітньої", – повідомили правоохоронці.

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За наказом прокуратури затриманого помістили під варту.

Раніше поліція Іспанії за підтримки Європолу ліквідувала злочинну групу, причетну до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, її жертвами були біженки з України.

Перед тим у Франції спалахнув гучний скандал через зґвалтування 12-річної єврейської дівчинки, у якому звинувачують двох підлітків.

Минулого року повідомляли, що в Нідерландах кількість українців, які стають жертвами торгівлі людьми, значно зросла.