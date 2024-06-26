В Черногории задержали украинца, подозреваемого в сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетней
В черногорском городе Даниловград задержали украинца, подозреваемого в незаконных действиях сексуального характера, а именно совершении полового акта с несовершеннолетней.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTCG.
В управлении полиции заявили, что в этом преступлении обвиняют 45-летнего украинца, имя которого не раскрывают. Он проживает в столице – Подгорице.
"Подозревается, что это лицо в период с августа 2023 года по 25 июня 2024 года... совершило сексуальные домогательства в отношении 13-летней несовершеннолетней", – сообщили правоохранители.
По приказу прокуратуры задержанного поместили под стражу.
Ранее полиция Испании при поддержке Европола ликвидировала преступную группу, причастную к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, ее жертвами были беженки из Украины.
Перед тем во Франции вспыхнул громкий скандал из-за изнасилования 12-летней еврейской девочки, в котором обвиняют двух подростков.
В прошлом году сообщалось, что в Нидерландах количество украинцев, которые становятся жертвами торговли людьми, значительно возросло.