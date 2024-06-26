Россия менее чем за месяц во второй раз выгоняет австрийскую журналистку

Министерство иностранных дел России решило забрать аккредитацию у шеф-корреспондента московского бюро австрийского вещателя ORF Каролы Шнайдер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российский МИД сообщил в среду, 26 июня.

Шнайдер вызвали в здание внешнеполитического ведомства России, приказали "сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации".

Москва обосновывает такой шаг решением Австрии не продлевать разрешение на пребывание руководительницы корреспондентского пункта агентства ТАСС в Вене Арины Давидян, что она назвала "продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии".

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"Указано, что в случае пересмотра Веной решения по Давидян аккредитация Шнайдер может быть восстановлена", – добавили в российском МИДе.

Менее трех недель назад Россия лишила аккредитации журналистку телеканала ORF Марию Книпс-Виттинг в ответ на высылку из Вены пропагандиста ТАСС Ивана Попова.

По данным австрийских СМИ, Попова решили выслать из-за "негативной оценки" австрийских спецслужб, которые считают его сотрудником российской Службы внешней разведки.

В прошлом году из-за обвинений в шпионаже из Австрии были высланы четыре российских "дипломата", в начале этого года выслали еще двух.