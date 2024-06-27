У Данії загорілося Міністерство податкової політики

В центрі столиці Данії Копенгагені спалахнула пожежа в будівлі Міністерства податкової політики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Поліція заявила, що відбулася евакуація людей з охопленої вогнем будівлі, а також з інших прилеглих будівель. Повідомлень про постраждалих не надходило.

DR

За словами командира пожежного загону Тіма Оле Сімонсена, пожежу взяли під контроль та загасили вогонь на даху, і бригада продовжує свою роботу на місці.

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"Ми повинні перевірити, чи немає вогню в будівлі", – сказав він.

Оскільки на гасіння пожежі було використано багато води, та просочується всередину будівлі, тому пожежникам також потрібно про це подбати.

Будівля розташована приблизно за 10 хвилин ходьби від старої біржі Копенгагена, яка була зруйнована пожежею у квітні.

Минулого тижня у Данії сталася друга поспіль за місяць пожежа в приміщеннях фармацевтичного гіганта Novo Nordisk у місті Багсверд, та вже третя на об’єктах цього підприємства за травень-червень.

Нагадаємо, у квітні в Копенгагені вщент згоріла частина 400-річної будівлі біржі, що була однією з найстаріших окрас данської столиці. Її планують відновлювати, використовуючи французький досвід відбудови Нотр-Даму після пожежі 2019 року.

У Празі, столиці Чехії, на початку червня спробували підпалити міські автобуси. Прем'єр країни допускає, що за цим інцидентом стоїть Росія.