В Дании загорелось Министерство налоговой политики

В центре столицы Дании Копенгагене вспыхнул пожар в здании Министерства налоговой политики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Полиция заявила, что произошла эвакуация людей из охваченного огнем здания, а также из других близлежащих зданий. Сообщений о пострадавших не поступало.

DR

По словам командира пожарного отряда Тима Оле Симонсена, пожар взяли под контроль и потушили огонь на крыше, и бригада продолжает свою работу на месте.

Реклама:

"Мы должны проверить, нет ли огня в здании", – сказал он.

Поскольку на тушение пожара было использовано много воды, она просачивается внутрь здания, поэтому пожарным также нужно об этом позаботиться.

Здание расположено примерно в 10 минутах ходьбы от старой биржи Копенгагена, которая была разрушена пожаром в апреле.

На прошлой неделе в Дании произошел второй подряд за месяц пожар в помещениях фармацевтического гиганта Novo Nordisk в городе Багсверд, и уже третий на объектах этого предприятия за май-июнь.

Напомним, в апреле в Копенгагене полностью сгорела часть 400-летнего здания биржи, которая была одним из старейших украшений датской столицы. Его планируют восстанавливать, используя французский опыт восстановления Нотр-Дама после пожара 2019 года.

В Праге, столице Чехии, в начале июня попытались поджечь городские автобусы. Премьер страны допускает, что за этим инцидентом стоит Россия.