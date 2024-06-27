Зеленський зустрінеться зі Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі НАТО.

Раніше у четвер Зеленський прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради і підписати три двосторонні безпекові угоди.

"У четвер, 27 червня 2024 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента України Володимира Зеленського у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", – повідомили в Альянсі.

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Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

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