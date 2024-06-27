Зеленский встретится со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО

Президент Владимир Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе НАТО.

Ранее в четверг Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и подписать три двусторонних соглашения по безопасности.

"В четверг, 27 июня 2024 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", – сообщили в Альянсе.

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Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

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