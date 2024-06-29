60% виборців хочуть заміни Байдена як кандидата після дебатів

60% виборців-респондентів свіжого опитування у США вважають, що президента Джо Байдена слід "точно" або "ймовірно" замінити як кандидата від Демократичної партії після його виступу на дебатах у четвер.

Про це свідчить опитування Morning Consult, оприлюднене у п'ятницю для Axios, пише "Європейська правда".

Результати опитування 2 068 респондентів перегукуються із закулісними обговореннями демократів щодо перспективи заміни Байдена на посаді кандидата в президенти від Демократичної партії.

Серед виборців-демократів 21% вважає, що Байдена "точно не варто" замінювати, а 20% – що "скоріш за все, не варто".

Реклама:

Коли респондентам запропонували обрати між Байденом і колишнім президентом Трампом, 45% обрали президента, а 44% – колишнього головнокомандувача.

Результати виявилися схожими на результати опитування, проведеного після визнання Трампа винним у 34 кримінальних злочинах, пов'язаних з фальсифікацією ділової документації.

Це свідчить про те, що "президент Джо Байден не втратив своїх позицій перед Трампом", йдеться у висновках Morning Consult.

Тим не менш, більшість респондентів – 57% з тих, хто дивився дебати, – сказали, що Трамп перевершив Байдена. Серед них 19% демократів, 60% незалежних і 93% республіканців. Похибка опитування становила +/– 2 відсоткові пункти.

Дональд Трамп у п'ятницю зрадів поганому виступу Джо Байдена на президентских дебатах, що пройшли у четвер.

Президент Байден напередодні визнав поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

Читайте також: Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.