60% избирателей хотят замены Байдена как кандидата после дебатов

60% избирателей-респондентов свежего опроса в США считают, что президента Джо Байдена следует "точно" или "вероятно" заменить как кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах в четверг.

Об этом свидетельствует опрос Morning Consult, обнародованный в пятницу для Axios, пишет "Европейская правда".

Результаты опроса 2 068 респондентов перекликаются с закулисными обсуждениями демократов относительно перспективы замены Байдена на посту кандидата в президенты от Демократической партии.

Среди избирателей-демократов 21% считает, что Байдена "точно не стоит" заменять, а 20% – что "скорее всего, не стоит".

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Когда респондентам предложили выбрать между Байденом и бывшим президентом Трампом, 45% выбрали президента, а 44% – бывшего главнокомандующего.

Результаты оказались похожими на результаты опроса, проведенного после признания Трампа виновным в 34 уголовных преступлениях, связанных с фальсификацией деловой документации.

Это свидетельствует о том, что "президент Джо Байден не потерял своих позиций перед Трампом", говорится в выводах Morning Consult.

Тем не менее, большинство респондентов – 57% из тех, кто смотрел дебаты, – сказали, что Трамп превзошел Байдена. Среди них 19% демократов, 60% независимых и 93% республиканцев. Погрешность опроса составила +/– 2 процентных пункта.

Дональд Трамп в пятницу обрадовался плохому выступлению Джо Байдена на президентских дебатах, прошедших в четверг.

Президент Байден накануне признал плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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