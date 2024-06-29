Кулеба зустрівся з главою МЗС Вірменії, яка віддаляється від Росії
Глава МЗС Дмитро Кулеба у Хорватії провів зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном.
Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".
Під час зустрічі ми Кулеба і Мірзоян обговорили безпекову ситуацію в Європі та на Південному Кавказі.
Кулеба подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру у Швейцарії та поінформував про подальшу роботу з імплементації Формули миру на шляху до досягнення справедливого та сталого миру в Україні.
Міністри також обговорили напрями поглиблення двосторонніх відносин та міжнародного співробітництва, особливо в контексті майбутнього членства України в ЄС.
Нагадаємо, кілька місяців тому у Вірменії почали дуже обережно говорити про курс на можливе членство у ЄС.
А нещодавно з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся. "ЄвроПравда" писала про це у статті.
Також Вірменія візьме участь у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.
У березні генсек НАТО Єнс Столтенберг здійснив перший візит до Вірменії.