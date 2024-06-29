Кулеба зустрівся з главою МЗС Вірменії, яка віддаляється від Росії

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Хорватії провів зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі ми Кулеба і Мірзоян обговорили безпекову ситуацію в Європі та на Південному Кавказі.

Кулеба подякував Вірменії за участь у першому Саміті миру у Швейцарії та поінформував про подальшу роботу з імплементації Формули миру на шляху до досягнення справедливого та сталого миру в Україні.

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Міністри також обговорили напрями поглиблення двосторонніх відносин та міжнародного співробітництва, особливо в контексті майбутнього членства України в ЄС.

Нагадаємо, кілька місяців тому у Вірменії почали дуже обережно говорити про курс на можливе членство у ЄС.

А нещодавно з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся. "ЄвроПравда" писала про це у статті.

Також Вірменія візьме участь у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.

У березні генсек НАТО Єнс Столтенберг здійснив перший візит до Вірменії.