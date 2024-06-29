Кулеба встретился с главой МИД Армении, которая отдаляется от России

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Хорватии провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Во время встречи мы Кулеба и Мирзоян обсудили ситуацию с безопасностью в Европе и на Южном Кавказе.

Кулеба поблагодарил Армению за участие в первом Саммите мира в Швейцарии и проинформировал о дальнейшей работе по имплементации Формулы мира на пути к достижению справедливого и устойчивого мира в Украине.

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Министры также обсудили направления углубления двусторонних отношений и международного сотрудничества, особенно в контексте будущего членства Украины в ЕС.

Напомним, несколько месяцев назад в Армении начали очень осторожно говорить о курсе на возможное членство в ЕС.

А недавно из уст руководства Армении начали звучать заявления о выходе из ОДКБ, который де-юре еще не произошел, а де-факто уже состоялся. "ЕвроПравда" писала об этом в статье.

Также Армения примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг совершил первый визит в Армению.