Обвал багатоквартирного будинку в Стамбулі: один загиблий, 8 постраждалих

Внаслідок обвалу багатоквартирного будинку в турецькому Стамбулі одна людина загинула та ще вісім осіб постраждали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами офісу губернатора Стамбула Давута Гюля, після сімох осіб, яких напередодні витягнули з-під завалів, врятували ще одну людину, водночас також знайшли тіло загиблого.

Обвал п'ятиповерхового будинку в районі Кучукчекмедже у європейській частині міста знову викликав побоювання щодо стійкості будівель у Стамбулі, де відбуваються землетруси.

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Міністр урбанізації Мехмет Озхасекі написав у X (Twitter), що квартири побудували без дотримання стандартів, а додаткові поверхи незаконно надбудували пізніше.

Водночас міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що затримали двох осіб – власника будівлі та власника ресторану на першому поверсі.

У розмові з журналістами на місці події він назвав загиблого громадянином Туркменістану, як і кількох інших мешканців будівлі.

Напередодні офіс Гюля повідомив, що 36-річна будівля обвалилася о 8:40 ранку в неділю. Причина інциденту наразі невідома.

Нагадаємо, у квітні пожежа охопила популярний нічний клуб Masquerade напередодні. Її жертвами стали 29 осіб.

Причиною пожежі, найімовірніше, стали іскри від зварювання, які спричинили загоряння.