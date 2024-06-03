Обвал многоквартирного дома в Стамбуле: один погибший, 8 пострадавших

В результате обвала многоквартирного дома в турецком Стамбуле один человек погиб и еще восемь человек пострадали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам офиса губернатора Стамбула Давута Гюля, после спасения накануне семи человек удалось спасти еще одного человека. В то же время также нашли тело погибшего.

Обвал пятиэтажного дома в районе Кучукчекмедже в европейской части города снова вызвал опасения относительно устойчивости зданий в Стамбуле, где происходят землетрясения.

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Министр урбанизации Мехмет Озхасеки написал в X (Twitter), что квартиры построили без соблюдения стандартов, а дополнительные этажи незаконно надстроили позже.

В то же время министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что задержали двух человек – владельца здания и владельца ресторана на первом этаже.

В разговоре с журналистами на месте происшествия он назвал погибшего гражданином Туркменистана, как и нескольких других жителей здания.

Накануне офис Гюля сообщил, что 36-летнее здание обрушилось в 8:40 утра в воскресенье. Причина обвала пока неизвестна.

Напомним, в апреле пожар охватил популярный стамбульский ночной клуб Masquerade. Его жертвами стали 29 человек.

Причиной пожара, скорее всего, стали искры от сварки.