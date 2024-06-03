Обвал многоквартирного дома в Стамбуле: один погибший, 8 пострадавших
В результате обвала многоквартирного дома в турецком Стамбуле один человек погиб и еще восемь человек пострадали.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
По словам офиса губернатора Стамбула Давута Гюля, после спасения накануне семи человек удалось спасти еще одного человека. В то же время также нашли тело погибшего.
Обвал пятиэтажного дома в районе Кучукчекмедже в европейской части города снова вызвал опасения относительно устойчивости зданий в Стамбуле, где происходят землетрясения.
Министр урбанизации Мехмет Озхасеки написал в X (Twitter), что квартиры построили без соблюдения стандартов, а дополнительные этажи незаконно надстроили позже.
В то же время министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что задержали двух человек – владельца здания и владельца ресторана на первом этаже.
В разговоре с журналистами на месте происшествия он назвал погибшего гражданином Туркменистана, как и нескольких других жителей здания.
Накануне офис Гюля сообщил, что 36-летнее здание обрушилось в 8:40 утра в воскресенье. Причина обвала пока неизвестна.
Напомним, в апреле пожар охватил популярный стамбульский ночной клуб Masquerade. Его жертвами стали 29 человек.
Причиной пожара, скорее всего, стали искры от сварки.