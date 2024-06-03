Румынская полиция обнаружила шесть тайных плантаций каннабиса с тысячами растений
Новости — Понедельник, 3 июня 2024, 09:59 —
Румынская полиция обнаружила шесть тайных плантаций каннабиса, где выращивали более 8 тысяч растений.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Подпольные плантации обнаружили на территории жудца Дымбовица, недалеко от Бухареста.
Во время обыска в частном доме обнаружили шесть плантаций, оборудованных вентиляцией, системами полива и обогрева, оборудование для дальнейшей обработки растений и упаковки, а также оружие. Всего на плантациях выращивали почти 8800 растений.
Обыски провели в рамках расследования деятельности предполагаемой преступной группы в составе семи человек, которых уже задержали. Четверо из подозреваемых проживали непосредственно в доме с плантацией, чтобы ухаживать за ней.
Задержанным грозят обвинения в создании организованной преступной группы и наркоторговле. Следователи считают, что они несколько лет торговали не только каннабисом, но и кокаином.
Напомним, в немецкой Баварии решили ограничить курение каннабиса, несмотря на его легализацию на национальном уровне, а оператор железной дороги запретил курить каннабис на вокзалах.
Соседняя Австрия после легализации каннабиса в Германии решила усилить полицейские проверки на границе.