В урядовій партії Італії закликали президента піти у відставку

Президент Італії Серджо Маттарелла підкреслив важливість тісних зв'язків між Італією та Європою на 78-му річницю дня проголошення Республіки в неділю, що спонукало ультраправу партію "Ліга" віцепрем'єра Маттео Сальвіні закликати до його відставки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Сенатор від "Ліги" Клаудіо Боргі різко відреагував на промову Матарелли, який заявив, що "батьки-засновники усвідомлювали ризики й обмеження національної ізоляції та мріяли про Італію, відкриту для Європи, близьку до народів, які борються за свою свободу в усьому світі".

Він також казав про небезпеку націоналізму, що призводить до нових внутрішніх конфліктів в Європі, говорячи про дві світові війни з різницею в менш ніж 30 років.

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"Сьогодні 2 червня. День Італійської Республіки. Сьогодні він освячує суверенітет нашої нації. Якщо президент дійсно вважає, що суверенітет належить Євросоюзу, а не Італії, він повинен піти у відставку, тому що його роль більше не має сенсу", – сказав Боргі.

Не погодився з виступом Матарелли і Сальвіні, який зазначив, що день Республіки – "це не день європейського суверенітету".

"Що таке європейський суверенітет? Я думаю про Європу як про суверенні держави, які об'єдналися, але національний суверенітет є фундаментальним... Я ніколи не здамся європейській супердержаві, де все контролюють ті, в кого є гроші", – додав він.

Раніше прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що голосування на виборах до Європарламенту стане "референдумом, на якому обиратимуть між двома Європами".

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен нещодавно запросила Мелоні сформувати праве супероб'єднання, яке стало би другим за величиною партійним блоком у Європарламенті. До її заклику приєднався також угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

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