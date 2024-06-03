В правительственной партии Италии призвали президента уйти в отставку

Президент Италии Серджо Маттарелла подчеркнул важность тесных связей между Италией и Европой на 78-й годовщине дня провозглашения Республики в воскресенье, что побудило ультраправую партию "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини призвать к его отставке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Сенатор от "Лиги" Клаудио Борги резко отреагировал на речь Матареллы, который заявил, что "отцы-основатели осознавали риски и ограничения национальной изоляции и мечтали об Италии, открытой для Европы, близкой к народам, которые борются за свою свободу во всем мире".

Он также говорил об опасности национализма, приводящего к новым внутренним конфликтам в Европе, ссылаясь на две мировые войны, которые произошли с разницей менее чем в 30 лет.

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"Сегодня 2 июня. День Итальянской Республики. Сегодня он освящает суверенитет нашей нации. Если президент действительно считает, что суверенитет принадлежит Евросоюзу, а не Италии, он должен уйти в отставку, потому что его роль больше не имеет смысла", – сказал Борги.

Не согласился с выступлением Матареллы и Сальвини, который отметил, что день Республики – "это не день европейского суверенитета".

"Что такое европейский суверенитет? Я думаю о Европе как о суверенных государствах, которые объединились, но национальный суверенитет является фундаментальным... Я никогда не сдамся европейской супердержаве, где все контролируют те, у кого есть деньги", – добавил он.

Ранее премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что голосование на выборах в Европарламент станет "референдумом, на котором будут выбирать между двумя Европами".

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен недавно пригласила Мелони сформировать правое суперобъединение, которое стало бы вторым по величине партийным блоком в Европарламенте. К ее призыву присоединился также венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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