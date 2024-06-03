Из-за наводнений Deutsche Bahn предупредил о сокращении железнодорожного сообщения

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn из-за наводнения призвал пассажиров отложить свои поездки поездами на юге Германии и уже отменил много рейсов.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DW.

В заявлении на своем сайте компания сообщила, что в результате разрушений, вызванных штормом, между крупными городами Штутгарт и Мюнхен не курсируют поезда дальнего следования.

Deutsche Bahn также указал, что в Мюнхен пока невозможно добраться поездами дальнего следования из Штутгарта, Вюрцбурга и Нюрнберга.

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"Мы рекомендуем воздержаться от поездок в пострадавшие от наводнения районы Баварии и Баден-Вюртемберга", – говорится в сообщении.

Компания также отметила, что поезда, которые еще курсируют, будут очень переполнены.

Пассажиры, которые из-за стихийного бедствия не смогли воспользоваться услугой оператора, могут получить возмещение или использовать свой билет для поездки позже.

Всего в пострадавших регионах на юге Германии эвакуировали уже тысячи людей, точные цифры неизвестны.

В столице Баварии Мюнхене значительных подтоплений нет, но поезда, следующие с севера и запада, не могут добраться до города.

Уровень воды начал повышаться также в восточной земле Саксония-Анхальт.

С пятницы, с тех пор как начались наводнения, один спасатель погиб и один считается пропавшим, также пропала одна женщина.

В воскресенье в пострадавшие районы отправились чиновники федерального правительства.