Из-за наводнений Deutsche Bahn предупредил о сокращении железнодорожного сообщения
Железнодорожный оператор Deutsche Bahn из-за наводнения призвал пассажиров отложить свои поездки поездами на юге Германии и уже отменил много рейсов.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DW.
В заявлении на своем сайте компания сообщила, что в результате разрушений, вызванных штормом, между крупными городами Штутгарт и Мюнхен не курсируют поезда дальнего следования.
Deutsche Bahn также указал, что в Мюнхен пока невозможно добраться поездами дальнего следования из Штутгарта, Вюрцбурга и Нюрнберга.
"Мы рекомендуем воздержаться от поездок в пострадавшие от наводнения районы Баварии и Баден-Вюртемберга", – говорится в сообщении.
Компания также отметила, что поезда, которые еще курсируют, будут очень переполнены.
Пассажиры, которые из-за стихийного бедствия не смогли воспользоваться услугой оператора, могут получить возмещение или использовать свой билет для поездки позже.
Всего в пострадавших регионах на юге Германии эвакуировали уже тысячи людей, точные цифры неизвестны.
В столице Баварии Мюнхене значительных подтоплений нет, но поезда, следующие с севера и запада, не могут добраться до города.
Уровень воды начал повышаться также в восточной земле Саксония-Анхальт.
С пятницы, с тех пор как начались наводнения, один спасатель погиб и один считается пропавшим, также пропала одна женщина.
В воскресенье в пострадавшие районы отправились чиновники федерального правительства.