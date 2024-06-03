Наводнения в Германии унесли жизни уже двух человек

В понедельник количество жертв наводнений на юге Германии возросло до двух человек после того, как нашли тело пропавшей женщины.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Тело 43-летней женщины, которую спасатели искали с утра воскресенья, нашли в подвале в баварском городе Шробенгаузен, сообщила полиция агентства DPA.

По словам баварского премьера Маркуса Зёдера, ситуация "остается критической и напряженной": в некоторых местах вода отступила, но в других – происходят новые подтопления и проводят эвакуацию людей.

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Сообщалось, что в Баварии утром 2 июня подтвердили смерть 42-летнего спасателя-добровольца, который помогал с эвакуацией людей из районов, где в результате сильных ливней поднялась вода.

В понедельник, 3 июня, федеральный канцлер Олаф Шольц вместе с министром внутренних дел Нэнси Фезер и баварским премьером Маркусом Зёдером прибыл в охваченные наводнениями районы Верхней Баварии

Всего в пострадавших регионах на юге Германии эвакуировали уже тысячи людей, точные цифры неизвестны.

Местные власти прогнозируют, что наводнение продлится до среды или четверга.