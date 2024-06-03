У Франції пропонують запровадити кримінальне покарання за псування картин

Міністерка культури Франції Рашида Даті запропонувала запровадити кримінальне покарання за псування картин після серії акцій кліматичних активістів.

Про це міністерка написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що вже звернулась з відповідною пропозицією до міністра юстиції Еріка Дюпона-Моретті.

"Я попросила його впровадити кримінальну політику, адаптовану до цієї нової форми злочинності, яка атакує найблагородніший аспект нашої згуртованості: культуру", – підкреслила Даті.

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Вона висловила обурення недавнім інцидентом, коли кліматична активістка наклеїла постер на картину Клода Моне "Макове поле" в паризькому музеї д'Орсе.

"Таке знищення мистецтва злочинцями жодним чином не може бути виправдане. Це повинно припинитися", – додала міністерка.

Нагадаємо, у лютому двоє екоактивістів з руху Riposte Alimentaire облили супом картину "Весна" художника Клода Моне в Музеї витончених мистецтв у Ліоні.

Перед цим двоє кліматичних активістів облили супом "Мону Лізу", захищену броньованим склом в музеї Лувра.