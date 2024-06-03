Во Франции предлагают ввести уголовное наказание за порчу картин

Министр культуры Франции Рашида Дати предложила ввести уголовное наказание за порчу картин после серии акций климатических активистов.

Об этом министр написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что уже обратилась с соответствующим предложением к министру юстиции Эрику Дюпону-Моретти.

"Я попросила его внедрить уголовную политику, адаптированную к этой новой форме преступности, которая атакует самый благородный аспект нашей сплоченности: культуру", – подчеркнула Дати.

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Она выразила возмущение недавним инцидентом, когда климатическая активистка наклеила постер на картину Клода Моне "Маковое поле" в парижском музее д'Орсе.

"Такое уничтожение искусства преступниками никоим образом не может быть оправдано. Это должно прекратиться", – добавила министр.

Напомним, в феврале двое экоактивистов из движения Riposte Alimentaire облили супом картину "Весна" художника Клода Моне в Музее изящных искусств в Лионе.

Перед этим двое климатических активистов облили супом "Мону Лизу", защищенную бронированным стеклом в Лувре.