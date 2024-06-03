Генпрокуратура ФРГ взяла на себя расследование нападения с ножом, где погиб полицейский

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель взял на себя производство по факту нападения с ножом в городе Маннгейм, в результате которого погиб полицейский.

Эту информацию представитель федеральной прокуратуры подтвердил изданию Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как отметило ведомство, решение расследовать нападение в Маннгейме объясняется "особой важностью" дела, поскольку преступление классифицируется как религиозно мотивированное и может угрожать внутренней безопасности Германии.

Дело расследуется по обвинению в убийстве, пяти покушениях на убийство и нанесении опасных телесных повреждений, добавили в федеральной прокуратуре.

Реклама:

По данным следствия, днем 31 мая на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время антиисламского митинга набросился на представителей гражданского движения Pax Europa и ранил многих людей, в том числе правоохранителя.

Всего пострадали шесть человек, в том числе 29-летний офицер полиции, который умер в больнице от раны в шею и голову.

Нападавшим оказался 25-летний Сулайман А., выходец из Афганистана, который приехал в Германию подростком в 2014 году и проживал в Гессене с женой и двумя детьми. Он получил пулевое ранение при задержании, поэтому пока не дал показаний и не объяснил мотив нападения.