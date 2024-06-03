Фіцо може звернутись до словаків перед виборами в Європарламент

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який після пережитого замаху перебуває на домашньому лікуванні, може найближчим часом записати звернення до громадян напередодні виборів до Європейського парламенту.

Таку інформацію поширив телеканал TV Markiza, передає "Європейська правда".

На брифінгу міністр оборони Словаччини і віцепрем'єр Роберт Каліняк висловив надію, що Фіцо незабаром буде стояти поруч із ним на пресконференції.

Але найближчим часом очікується, що словацький прем'єр-міністр підтримає свою партію Smer-SD у зверненні в соцмережах перед євровиборами.

Реклама:

Це може статися найпізніше в середу, 5 червня, тому що з наступного дня у Словаччині запроваджують заборону на агітацію.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Минулого тижня Фіцо перевели на домашнє лікування, де в нього почнеться реабілітація.

Читайте також статтю на цю тему: П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.